مصر: العثور على 14 تابوتا مغلقا قرب أهرامات الجيزة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري لـ14 تابوتا مغلقا بمنطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة، غرب القاهرة، من أصل 27 تابوتا مغلقا تمّ اكتشافها خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان أمس السبت: "استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة (...) استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا".

وأوضح البيان أن جهود البعثة المصرية كان قد أسفر "الأسبوع الماضي عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما".

ووفقا للبيان، لم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي "فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها".

أحد التوابيت المكتشفة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وسيتم عقد مؤتمر صحافي بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن تفاصيل الكشف فور الانتهاء من أعمال الحفر التي لا تزال مستمرة.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني المتميز من أجل انعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في البلاد، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي قيدت حركة السفر حول العالم.

وفي نيسان/ أبريل وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية إلى العام القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان من المقرر افتتاح هذا المتحف أمام الجمهور في الربع الأخير من العام الجاري.