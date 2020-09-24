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هل عزّز كورونا ظواهر الكوارث الطبيعيّة عام 2020؟ وكيف؟

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 09:16

هل عزّز كورونا ظواهر الكوارث الطبيعيّة عام 2020؟ وكيف؟
أميركا (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر أن الكوارث الناجمة عن التغير المناخي كالفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، أثرت سلبا على 51.6 مليون شخص على الأقل حول العالم.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد، فرانشيسكو روكا، الأربعاء، عرض فيه تحليلات الاتحاد الحديثة لآثار الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.

وأوضح روكا، أن وباء كورونا زاد من الآثار السلبية للكوارث الناتجة عن التغير المناخي. وبيّن أن 92 ظاهرة مناخية شديدة من بين 132 حصلت منذ بداية العام الجاري 2020، ترافقت مع تفشي فيروس كورونا.

السودان (أ ب)

وأضاف: "51.6 مليون شخص حول العالم تأثروا سلبا في الوقت ذاته من الكوارث التي مصدرها المناخ ومن وباء كورونا".

وذكر أن 2.3 مليون شخص تضرروا من حرائق الغابات، و437.1 مليونا آخرين تعرضوا لموجات حرارة شديدة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تغير المناخ
#فيروس كورونا

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