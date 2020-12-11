دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بـ55% 

توصّل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بعد ليلة من المفاوضات، إلى اتفاق على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة "لا تقل عن 55 بالمئة" عما كانت عليه في عام 1990، بينما كان هدفها السابق 40 بالمئة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ورحّبت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، في تغريدة عبر "تويتر"، بتبني رؤساء الدول والحكومات "اقتراحا طموحا لهدف مناخي جديد".

وعطلت بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم، الاتفاق لساعات، فخلال المفاوضات التي شكلت طرقُ وتقاسم الجهود محورها؛ عبرت وارسو عن تخوفها من العواقب الاقتصادية الجسيمة لهذا التغيير وطالبت بضمانات بشأن المساعدات المالية التي ستحصل عليها مقابل تكييف اقتصادها مع متطلبات تطبيق معايير بيئية جديدة.

وخلال قمتهم في بروكسل، قرّر قادة الاتّحاد الأوروبّي أيضا أمس الخميس، فرض عقوبات على تركيا، على خلفيّة تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبّي.

كما بات الطريق مفتوحا أمام تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد (كوفيد-19) بعد إقرار قادة الاتحاد تسوية الخميس تسمح برفع الفيتو الذي تفرضه المجر وبولندا، مع المحافظة على آلية سيادة القانون.