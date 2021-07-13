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يعود إلى ما قبل الميلاد: السعوديّة تعلن العثور على "أطول نصّ أثريّ" بتاريخها

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 23:52

يعود إلى ما قبل الميلاد: السعوديّة تعلن العثور على "أطول نصّ أثريّ" بتاريخها
النقش على إحدى الصخور ("واس")
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت هيئة التراث السعودية، الثلاثاء، العثور على "أطول نص أثريّ" بتاريخ البلاد، ضمن اكتشاف يعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "هيئة التراث أعلنت اليوم اكتشافا أثريا جديدا بمحافظة الحائط في منطقة حائل شمالي المملكة".

وأضافت: "الاكتشاف الجديد عبارة عن نقوشٍ صخرية تعود للملك البابلي نابونيد (استلم العرش في 556 ق.م وتنحى عنه 539 ق.م) في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، تُعطي دليلا إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم".

ويتكون الاكتشاف الأثري من "نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسّد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية"، دون أن تكشف "واس" تفاصيل أكثر.

ويضمّ الاكتشاف "نصا مسماريا يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ليعدّ بذلك أطول نصٍ كتابي يُعثر عليه حتى الآن في المملكة".

والكتابة المسمارية، وفق مصادر تاريخية، عرفت منذ القدم لدى شعوب منطقة بلاد الرافدين وشمال الجزيرة العربية وكانت تنقش فوق ألواح الطين و الحجر والشمع و المعادن وغيرها.

وأوضحت هيئة التراث أن "الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين في الهيئة، وستعلن تفاصيل بعد ذلك"، دون تحديد موعد.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت السعودية إعلانات متتالية عن اكتشافات أثرية لديها، منها الإعلان في أيلول/ سبتمبر 2018، عن اكتشاف مواقع تعود للعصر الحجري القديم (عصر ما قبل التاريخ) في محافظة الخرج يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبا.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت اكتشاف هياكل حجرية ضخمة في شمال غربي المملكة، تعد من الأقدم في العالم، حيث يتجاوز عمرها 7000 عام.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اكتشاف يعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد
#أطول نص أثري

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