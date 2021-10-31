  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: أسبوعان حاسمان لمستقبل البشرية

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 14:22

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: أسبوعان حاسمان لمستقبل البشرية
من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ ب)
عرب ٤٨

افتتحت قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو اليوم، الأحد، قبل يوم واحد من اجتماع قادة العالم في أكبر مدينة بإسكتلندا لوضع رؤيتهم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وسيشهد الاجتماع محاولة مفاوضين من نحو 200 دولة حل القضايا التي تركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

وقال العلماء إن فرص تحقيق هذا الهدف، والذي تم الاتفاق عليه في العاصمة الفرنسية قبل 6 سنوات تتلاشى ببطء.

وارتفعت درجات الحرارة في العالم بالفعل بأكثر من 1.1 درجة مئوية، وتشير التوقعات الحالية إلى انها ستصل إلى 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ويحذر الخبراء من أن كمية الطاقة المنبعثة من هذا الاحترار ستذيب الكثير من جليد الكوكب، وسترفع مستويات البحار، وتزيد بشكل كبير من احتمالية ارتفاع حرارة الطقس.

ونوقشت عدة قضايا خلال الفترة من 31 تشرين الأول/ أكتوبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر. هناك 12 قضية على جدول الأعمال منذ عقود، وتتضمن كيفية مساعدة الدول الغنية للفقيرة على معالجة الانبعاثات، والتكيف مع عالم أكثر حرارة.

وأثار بطء العمل غضب العديد من المدافعين عن البيئة، والذين من المتوقع أن ينظموا احتجاجات خلال القمة.

وأعلن رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) ألوك شارما أن هذه القمة هي "الأمل الأخير والأفضل لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس".

وأضاف شارما في اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر أسبوعين يعتبران حاسمين لمستقبل البشرية أنه خلال وباء كورونا "تواصلت ظاهرة تغير المناخ".

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#غلاسكو
#اسكتلندا
#الاحتباس الحراري
#تغير المناخ
#مؤتمر الأمم المتحدة

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: أسبوعان حاسمان لمستقبل البشرية

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: أسبوعان حاسمان لمستقبل البشرية

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"ناسا" و"سبايس إكس" تؤجلان رحلة إلى محطة الفضاء
"ناسا" و"سبايس إكس" تؤجلان رحلة إلى محطة الفضاء

2021-10-30

أرباح "آبل" أقلّ من التوقعات
أرباح "آبل" أقلّ من التوقعات

2021-10-29

خمس شائعات غير صحيحة حول تغيّر المناخ
خمس شائعات غير صحيحة حول تغيّر المناخ

2021-10-28

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

2021-10-30

"بلاك شادو" يخترقون شركة سايبر إسرائيلية

2021-10-30
مقتل شخصين في منطقة حيفا

مقتل شخصين في منطقة حيفا

2021-10-30

"سانا": عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وأنباء عن قتلى

2021-10-30
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

2021-10-30