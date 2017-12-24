علماء صينيون يبتكرون بطارية يمكن شحنها بثانية

لطالما عانينا من انقطاع شحن الموبايل أو الكاميرا وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في أوقات حرجة، كأن نكون خارج المنزل أو في لحظة مهمة لاستخدامها، وما يزيد الأمر معاناة هو حاجتها لساعات من أجل شحنها وامتلائها تماماً لإمكانية استخدامها من جديد.

أعلن علماء صينيون، عن ابتكار جديد من البطاريات، والتي يتم شحنها خلال ثانية، بدلًا من ساعات كما هو المعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الفريق الذي طور البطاريات الجديدة، من جامعة تشجيانغ بشرقي الصين. وصمم الفريق البحثي بقيادة البروفيسور كاو تشاو من قسم علوم وهندسة البوليمير، هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الجرافين كأقطاب إيجابية والألمنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وعن العمر الافتراضي للبطارية، كشف الفريق أن البطارية يمكن أن تعمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوانٍ.

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تُبقي على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.

وبحسب الفريق، فإن مشكلة البطاريات الجديدة حالياً تتمثل في عدم قدرتها على المنافسة في السوق، نظراً لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق.

واعتبر الباحثون أنه يمكن حل هذه المشكلة جزئياً، مع انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلاً ما يقلل تكلفة تصنيعها.