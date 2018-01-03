الصين تبني مجمعا لأبحاث الذكاء الصناعي بملياري دولار

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) صباح اليوم الأأربعاء، إن بكين تخطط لبناء مجمع لأبحاث الذكاء الصناعي بقيمة 13.8 مليار يوان (2.12 مليار دولار) في غرب العاصمة في إطار سعي البلاد لتحقيق طموح الريادة العالمية في هذا المجال بحلول عام 2025.

ونقلت الوكالة عن تقرير للسلطات في حي مينتوقوه، أن المجمع سيضم ما يصل إلى 400 شركة بإنتاج سنوي يصل إلى 50 مليار يوان.

وأضافت أن مجموعة "تشونغقوانغسون" للتنمية مطورة المشروع ستبحث عن شراكة مع جامعات أجنبية وستبني معملا للذكاء الصناعي ”على المستوى المحلي“ في المنطقة.

وتأتي خطة الصين لتطوير قطاع الذكاء الصناعي، في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التطبيقات التنافسية للذكاء الصناعي في التكنولوجيا العسكرية.

وقالت الحكومة الصينية، إن الصين تسعى لتعزيز الصناعة المحلية في القطاع إلى أكثر من 150 مليار يوان بحلول عام 2020ن وإلى 400 مليار يوان بحلول عام 2025.

ومحليا كشفت الصين عن سلسلة خطط لدعم الكفاءات والاستثمارات والأبحاث في القطاع، وحثت شركات القطاع العام والخاص والشركات العسكرية على التعاون بشأن تحقيق الأهداف الوطنية للذكاء الصناعي المذكورة في خارطة طريق التنمية المعلنة في عام 2017.

كما جذب قطاع الذكاء الصناعي المزدهر في الصين شركات أجنبية أيضا، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة جوجل المملوكة لألفابت أنها ستطلق فريقا للذكاء الصناعي يتخذ من بكين مقرا له ويركز على كفاءات البحث المحلية، على الرغم من أن الصين ما زالت تحجب محرك البحث الأمريكي العملاق.

وقال تقرير شينخوا اليوم الأربعاء، إن مجمع أبحاث الذكاء الصناعي الجديد سيركز على جذب الشركات العاملة في مجال البيانات والكشف الحيوي والتعليم المتعمق والحوسبة السحابية.

أعلنت بكين في الآونة الأخيرة خططا لإنشاء منطقة للقيادة الذاتية في ضواحي العاصمة مخصصة لاختبار وتطوير سيارات ذاتية القيادة محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الخطة الجديدة تعتمد على بناء منصات إبداعية لبحوث وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة.

وأضافت إن الخطة ستطرح تدابير لتعزيز التعاون بين الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.



ويضم "وادي السيلكون الصيني" نحو 250 شركة للذكاء الاصطناعي لديها 7 آلاف و800 براءة اختراع في هذا المجال.