"آبل" تجري إصلاحات لمتصفحها "سفاري"

قالت شركة "آبل" أمس الخميس، إنها قامت بتثبيت برنامجا لإصلاح متصفح الإنترنت سفاري على أجهزة آيفون وآيباد وماك خلال أيام، بعد أن اكتشفت شركات كبيرة لصناعة الرقائق الالكترونية عيوبا جعلت كل أجهزة الكمبيوتر الحديثة تقريبا عرضة للاختراق.

وكشف محرك جوجل التابع لشركة ألفابت وباحثون آخرون في مجال أمن الإنترنت أول من أمس الأربعاء، عن عيبين رئيسيين في الشرائح أحدهما يسمى ميلتداون يؤثر على رقائق شركة انتل فقط، وآخر يسمى سبيكتر يؤثر على كل رقائق الكمبيوتر تقريبا التي صنعت خلال العشر سنوات الماضية، وأثارت هذه الأنباء عملية بيع مكثفة لأسهم انتل مع محاولة المستثمرين تقييم التكاليف على شركة صناعة رقائق الكمبيوتر.

وقالت شركة أبل، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ميلتداون وسبيكتر أثرا على كل الأجهزة التي تعمل بنظامي (ماك وأيأو إس) لكن آخر تحديث لنظم تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ماك وأجهزة أبل التلفزيونية والآيفون والآيباد قام بحماية المستخدمين من هجوم ميلتداون ولم يؤد لإبطاء الأجهزة.

وتتعرض الأجهزة التي تعمل بنظامي ماك وأي أو إس لهجمات سبيكتر من خلال شفرة يمكن أن تتواجد في أنظمة تصفح الإنترنت، وقالت أبل، إنها ستبث برنامجا لإصلاح متصفح سفاري في هذه الأجهزة”خلال الأيام المقبلة.