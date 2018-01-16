شكوى صينية ضد "آبل" بسبب بطء أجهزتها

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس الإثنين، إن مجموعة صينية لحماية المستهلك طلبت من شركة "آبل" تفسيرا بخصوص بطء نسخة أقدم من أجهزة آيفون بعد تحديثات لنظام التشغيل، وطالبت المجموعة من الشركة الرد قبل يوم الجمعة القادم.

وقالت شينخوا، إن طلب مجلس المستهلكين في شنغهاي جاء استجابة لإفادات من المستهلكين بأن أجهزة آيفون الأقدم أصبحت بطيئة بعد تحديث برنامج التشغيل إلى نسخة( A.O.S. 10.2.1).

وأضافت الوكالة، أن المجلس طلب في رسالة بعث بها إلى شركة آبل أمس الاثنين، تفسيرا للبطء ومعلومات عما تعتزم آبل عمله لإصلاح المشكلة.

وكانت شركة آبل التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقرا لها أقرت في كانون الأول/ديسمبر بأن برنامج آيفون يمكن أن يتسبب في بطء بعض الهواتف التي تعاني من مشكلات تتعلق بالبطارية واعتذرت عن هذه المشكلة، وخفضت كذلك تكاليف استبدال البطاريات وقالت إنها ستغير برنامج التشغيل الخاص بها لتبين للمستخدمين ما إذا كانت بطاريات هواتفهم تعمل بشكل جيد.

يذكر ان شخصان من سكان ولاية كاليفورنيا، هما ستيفان بوغدانوفيتش وداكوتا سبيس، رفعوا دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا ضد شركة "آبل" في المحكمة المحلية.

وقال المدعون إنهم لاحظوا بطء أجهزتهم القديمة مع ظهور موديلات أجهزة "آيفون" أحدث، وتابعوا بالقول إن شركة "آبل" لم تقدم طلباً للحصول على موافقتهم، وأنهم لم يمنحوا موافقتهم للشركة لإبطاء أجهزتهم.

وقال مجلس المستهلكين، وهو منظمة غير حكومية، إنه تلقى 2615 شكوى بخصوص منتجات وخدمات آبل في عام 2017 مقابل 964 شكوى في عام 2015.