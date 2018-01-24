سناب شات تطلق ميزة مشاركة المنشورات خارج التطبيق

أعلن موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي أنه ينوي اطلاق ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين التطبيق بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المتسبين إلى التطبيق.

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق. وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميا في الربع الثالث الذي انتهى في 30 أيلول/سبتمبر وهو أقل من المتوقع.

وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحا على موقع سناب شات.

وقالت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوما، بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.

وجرى تحديث تطبيق سناب شات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتبسيط التصفح بعد شكاوى من صعوبة استخدامه.

وعانى تطبيق "سناب شات" من عدم نمو مستخدميه النشطين شهريا بالسرعة التي يرغب بها المستثمرون، حيث أوضحت بيانات أرباح الربع الثاني امتلاكه 173 مليون مستخدم نشط يومياً بزيادة تقدر بحوالي 21% عن العام السابق، ويصف تطبيق سناب شات قاعدة مستخدميه أنها قائمة على الشباب، لكن المنافسة مع إنستغرام تجعل من الصعوبة بمكان على سناب شات التوسع في الفئات العمرية الأخرى، وتزداد حدة المنافسة مع قيام منصة مشاركة الصور بنسخ مميزات سناب شات بلا هوادة، بحيث إنها تلبي بهذه الطريقة حاجات المستخدمين الجدد.