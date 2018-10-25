إيطاليا: غرامة 5 ملايين يورو على "آبل" و"سامسونج"

تتّجه هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية إلى تغريم شركتي "آبل" و"سامسونج" بغرامة وصلت إلى 10 ملايين يورو لشركة "آبل"، وخمسة ملايين يورو لشركة "سامسونج"، بعد أن كشفت تحقيقات سابقة تعمّدهما إبطاء الأجهزة من الإصدارات القديمة، بغية دفع المستهلكين لشراء أجهزة جديدة.

وتغرّم شركة "آبل" بقيمة أعلى، بسبب عدم تزويدها عملاءها بمعلمات واضحة حول استبدال بطاريات الهواتف والحفاظ عليها، بعد أن قامت "آبل" بالاعتراف بأنّها أبطأت بعض الهواتف بسبب مشاكل في البطارية.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أنّ بعض المنافسين التابعين للسلطات في إيطاليا، أجروا تحقيقات حول هذا الأمر واكتشفوا أن بعض تحديثات برامج الهواتف الذكية لها تأثير سلبي على أداء الأجهزة، وتعمل على إبطاء عملها، بعد أن اشتكى مستخدمون عديدون من تباطؤ هواتفهم بعد تنزيلهم لنسخة حديثة من "أندرويد" اقترحتها عليهم الشركة ليمتلكوا من خلالها مزايا محسنة للهواتف.

وأضافت الصحيفة أنّ هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه ضد الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بعد أن أثبتت التحقيقات تعمد إبطاء أنظمة تشغيل الهواتف القديمة؛ للتشجيع على شراء الهواتف الجديدة.

وذكرت هيئة مكافحة الاحتكار، خلال بيان صحفي أن "آبل" و"سامسونج" نفذتا "ممارسات تجارية غير شريفة، وتسببت تحديثات نظام التشغيل في أعطال خطيرة وانخفاض أداء الهواتف القديمة بشكل كبير، مما دفع بعض المستخدمين إلى سرعة استبدال هواتفهم".

وأضافت، أن الشركتين لم تقدما للعملاء معلومات كافية عن تأثير التحديثات الجديدة للبرامج، ولم تخبرهم بكيفية استعادة عمل الأجهزة كما كانت قبل تحديثها.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، قد بدأت تحقيقاتها بعد ورود شكاوى عديدة من عملاء الشركتين، كما يتم الآن إجراء تحقيق مماثل قي فرنسا لم يتم الانتهاء منه بعد.



