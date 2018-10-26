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"تويتر": الأرباح ترتفع بنسبة 17%

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 15:59

"تويتر": الأرباح ترتفع بنسبة 17%
(تويتر)
عرب ٤٨

ارتفعت أسعار أسهم منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بأكثر من 17 في المئة، بعد أن أعلنت الشركة، اليوم الجمعة، عن أرباح وعائدات أعلى من المتوقع في الربع الثالث من العام 2018، ووصلت الإيرادات إلى 758 مليون دولار مقابل 702.6 كان يتوقعها محللي "وول ستريت".

وقال المدير التنفيذي لـ"تويتر" جاك دورسي في بيان الأرباح "إننا نحقق تقدمًا ملموسًا في جهودنا لجعل خدمة تويتر خدمة يومية أكثر صحة وقيمة، ونحن نعمل بشكل أفضل على اكتشاف وإزالة الحسابات غير المرغوب فيها والمشبوهة، كما نستمر في إدخال تحسينات تسهل على الأشخاص متابعة الأحداث والموضوعات والاهتمامات على تويتر".

وارتفعت إيرادات تويتر بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي، وبلغت عائدات الإعلانات على وجه الخصوص 650 مليون دولار، أي بزيادة سنوية بنسبة 29 في المئة.

ومع ذلك، فقد كان هذا هو الربع الثاني على التوالي الذي تفشل فيه الشركة في زيادة عدد المستخدمين، خاصة مع إزالة عدد كبير من الحسابات، إذ قامت الشركة مؤخرًا بتطهير الشبكة من الذباب الإلكتروني "Bots" وحسابات مسيئة أخرى على منصتها.

وذكرت تقارير سابقة، أن مستخدمي تويتر، دخلهم السنوي أعلى من دخل مستخدمي "فيسبوك" بشكل عام، ومن فئات عمرية شبابية أكثر. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#تويتر
#إيرادات

من عرب 48

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