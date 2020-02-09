  2. علوم وتكنولوجيا

فيسبوك تسيطر على شركة ناشئة جديدة

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 11:20

فيسبوك تسيطر على شركة ناشئة جديدة
(أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

سيطرت شركة "فيسبوك" على (Scape Technologies) "سكيب تكنولوجيز" وتملكتها بعد أن اشترت خدماتها، وهي شركة ناشئة بريطانية متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات "نظام المواقع العالمي" (GPS) الحالي.

وأشار موقع "تك كرنش" إلى أن تفاصيل الصفقة ليست معروفة بعد، ولكن يُرجح أن يكون سعر الصفقة، بالنظر إلى حصة "فيسبوك" من الشركة وقيمتها، نحو 40 مليون دولار أميركي. كما ذكر أن مسؤولَين سابقَين لدى الشركة الناشئة استقالا ليحل محلهما مسؤولان من فيسبوك.

وتأسست شركة "سكيب تكنولوجيز" في عام 2017 وقد طوّرت خدمة التموضع البصري المبنية على تقنية الرؤية الحاسوبية. وهي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات قادرة على الحصول على معلومات عن المواقع أدق بكثير مقارنةً بقدرات تقنية (GPS) الحالية.

وتستهدف التقنية مبدئيًا تطبيقات الواقع المعزز، ولكنها قابلة للاستخدام في تشغيل تطبيقات التنقل، والروبوتات. وتسعى سكيب إلى استخدامها في أي جهاز مزود بكاميرا بغية تمكينه من فهم محيطه.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، إدوارد ميلر، في وقت سابق "المحرك البصري" بأنه تقنية لرسم الخرائط قادرة على إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو العادية. وقد أتاحت الشركة واجهة تطوير التطبيقات (API) الخاصة بخدمة التموضع البصري لعدد من المطورين.

ويبدو أن صفقة الاستحواذ على (سكيب) تأتي في إطار سعي فيسبوك إلى تعزيز حضورها في سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي الذي يشهد نموًا متسارعًا، وقد جذب إليه العديد من كبرى شركات التقنية.

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#فيسبوك
#سكيب تكنولوجيز
#استحواذ
#خدمات
#مجال الرؤية الحاسوبية

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