  2. علوم وتكنولوجيا

بريطانيا: شركات الاتصالات تلغي الحد الأقصى للبيانات

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 09:23

بريطانيا: شركات الاتصالات تلغي الحد الأقصى للبيانات
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت الحكومة البريطانية أنها توصلت لاتفاق مع شركات الاتصالات في البلاد يساهم في توفير أكبر للإنترنت الذي أصبح في غاية الأهمية للسكان المعزولين في منازلهم بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الحكومة إن الشركات رفعت كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت من أجل هذه الغاية.

وتعهدت الشركات بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم).

ومن بين الإجراءات الأخرى مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان للحكومة: "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل".

واتخذت عدّة شركات خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.


#كورونا
#بريطانيا
#وباء
#إنترنت

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تخوفات من انهيار شبكة الانترنت عالميًا بسبب الحجر الصحي
تخوفات من انهيار شبكة الانترنت عالميًا بسبب الحجر الصحي

2020-03-28

بخمس دقائق: جهاز "محمول" يحدد الإصابة بفيروس كورونا
بخمس دقائق: جهاز "محمول" يحدد الإصابة بفيروس كورونا

2020-03-28

شركة اتصالات روسية تطلب من زبائنها تخفيف نكات "كورونا"
شركة اتصالات روسية تطلب من زبائنها تخفيف نكات "كورونا"

2020-03-27

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

2020-03-28