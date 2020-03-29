بريطانيا: شركات الاتصالات تلغي الحد الأقصى للبيانات

أعلنت الحكومة البريطانية أنها توصلت لاتفاق مع شركات الاتصالات في البلاد يساهم في توفير أكبر للإنترنت الذي أصبح في غاية الأهمية للسكان المعزولين في منازلهم بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الحكومة إن الشركات رفعت كافة الحدود القصوى للبيانات على خدمات النطاق العريض على الخط الثابت من أجل هذه الغاية.

وتعهدت الشركات بدعم وحماية المتعاملين خلال الجائحة بعد محادثات مع الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم).

ومن بين الإجراءات الأخرى مساعدة العملاء الذين يجدون صعوبة في دفع الفواتير نتيجة الجائحة وتحسين باقات الهاتف المحمول والخط الأرضي لضمان أن يظل الناس على اتصال وإعطاء أولوية لإصلاح أعطال الفئات الضعيفة من المتعاملين.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان للحكومة: "من الضروري أن يظل الناس في منازلهم لحماية هيئة الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح. وهذه الباقة تساعد الناس على البقاء على اتصال أثناء وجودهم في المنزل".

واتخذت عدّة شركات خطوات بالفعل لدعم العملاء خلال الأزمة ومن بينها التسهيل على الناس المعرضين للمخاطر الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.