  2. علوم وتكنولوجيا

رصد لحركة غواصات كوريّة شمالية تحمل صواريخ بالبيستية

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 09:51

رصد لحركة غواصات كوريّة شمالية تحمل صواريخ بالبيستية
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

أشار مركز أبحاث أميركي إلى أن صورًا من الأقمار الصناعية ترصد حركة في حوض لبناء السفن في كوريا الشماليّة، أمس الجمعة، تدُل على التجهيزات في إطلاق تجربة صاروخ باليستي متوسط المدى يُطلق من غواصة.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه الإلكتروني لحوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل في قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة".

وكانت كوريا الشمالية قالت في تشرين الأول/ أكتوبر إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستي جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونجيانج استفزازا منذ دخولها في حوار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.

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#صوارخ بالسيتية
#رصد جوي
#صور من الأقمار الصناعية

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