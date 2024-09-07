استعراض لابتوب Dell XPS 14 الجديد: تصميم أنيق وأداء متميز

تُعتبر سلسلة Dell XPS من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الفاخرة التي تقدم ميزات جيدة إلى جانب تصميمها الأنيق. ويُعد جهاز XPS 14 (طراز 9440) أحد أحدث الإضافات لهذه السلسلة، حيث يجمع بين تصميم أنيق وأداء قوي.

تُعتبر سلسلة Dell XPS من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الفاخرة التي تقدم ميزات جيدة إلى جانب تصميمها الأنيق. ويُعد جهاز XPS 14 (طراز 9440) أحد أحدث الإضافات لهذه السلسلة، حيث يجمع بين تصميم أنيق وأداء قوي.

ويتميز هذا الكمبيوتر المحمول بشاشة عالية الدقة، وكارت رسومات NVIDIA GeForce اختياري، وعمر بطارية طويل، بالإضافة إلى كاميرا ويب فعالة. ومع ذلك، فإن سعره مرتفع نسبيًا، وهو ليس أخف الأجهزة في فئته.

المواصفات التقنية في لابتوب Dell XPS 14

البداية مع مواصفات لابتوب Dell XPS 14 والتي جاءت أكثر من جيدة:

معالج Intel Core Ultra 7 155H.

خيارات ذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت.

خيارات تخزين تصل إلى 4 تيرابايت.

شاشة IPS بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث متغير 60 هرتز أو 120 هرتز.

خيار شاشة OLED تعمل باللمس بدقة 3200 × 2000 بكسل.

تصميم أنيق من الألومنيوم.

وزن 3.7 رطل (3.8 رطل للطرازات OLED).

أبعاد 0.71 × 12.6 × 8.5 بوصة.

منافذ USB-C Thunderbolt 4، منفذ صوت، ومفتاح microSD.

تصميم لابتوب Dell XPS 14

عند تفحص التصميم، نلاحظ أن لابتوب Dell XPS 14 يفتقر إلى منافذ USB Type-A وشاشة HDMI، ولكن يمكنك الحصول على واحد من كل منهما باستخدام محول صغير ذكي يتصل بمنفذ USB-C، تمامًا مثل محول التيار المتردد.

أضف إلى ذلك أنك لن تجد خيارًا للإنترنت الجوال، ولكنه يأتي مع بطاقة Intel Killer Wi-Fi 6E و Bluetooth بشكل قياسي.

اختبار لابتوب Dell XPS 14

حتى يكون بمقدورنا الحكم بشكل موضوعي على لابتوب Dell XPS 14 لا بد من إجراء بعض الاختبارات التي تتعلق بالاستخدام، وذلك بهدف تتبع مواطن القوة والضعف في كل من لوحة المفاتيح والكاميرا والشاشة والبرمجيات والسماعات والأداء.

لوحة المفاتيح في لابتوب Dell XPS 14

تتميز لوحة مفاتيح XPS 14 بتصميم عصري، ونلاحظ أن المفاتيح متساوية الارتفاع ومصممة بشكل متداخل بدلاً من المفاتيح المرتفعة أو المنفصلة. حتى عندما تكون الإضاءة الخلفية مغلقة، تتم إضاءة الصف العلوي من أيقونات LED. بالإضافة إلى مفاتيح Escape وDelete ومفاتيح التحكم في الصوت والسطوع، يتضمن الصف مفاتيح Home وEnd، على الرغم من أن مفاتيح Page Up وPage Down هي مجموعات من مفتاح Fn وأسهم التمرير لأعلى ولأسفل.

الكاميرا في لابتوب Dell XPS 14

تسجل الكاميرا بدقة 1080p وتدعم تأثيرات Windows Studio المضافة مؤخرًا للتشكيل التلقائي، وتعديل الاتصال بالعين، وتعتيم الخلفية.

ولذلك فهي كاميرا ذات جودة أعلى من المتوسط، حيث تلتقط صورًا مضاءة جيدًا حتى في الأيام الغائمة المظلمة؛ لاحظنا ألوانًا حيوية وعدم وجود ضوضاء أو ضجيج مزعج.

الشاشة في لابتوب Dell XPS 14

تتميز شاشة IPS الأساسية من Dell بسطوع مثير للإعجاب، مع خلفيات بيضاء نظيفة، على الرغم من أنها لا تميل للخلف بقدر ما نرغب ربما.

ونلاحظ أن ألوان الشاشة غنية ومشبعة بشكل جيد، وتعرض تباينًا عميقًا بشكل لائق وزوايا عرض واسعة. تفاصيل الشاشة حادة بدون بكسلة حول حواف الحروف.

البرمجيات في لابتوب Dell XPS 14

التطبيق المثبت مسبقًا على النظام، MyDell، يعمل مع الكاميرا لتوفير اكتشاف وجودك، وقفل وإيقاظ الكمبيوتر الشخصي أثناء الابتعاد والعودة. كما يحمي هذا الثنائي خصوصيتك من خلال تعتيم الشاشة إذا نظرت بعيدًا. يتيح لك MyDell أيضًا ضبط تعديلات ألوان الشاشة بدقة، ويمكنك اختيار أوضاع مُحسّنة أو هادئة أو عالية الأداء للتبريد وضوضاء المروحة؛ وتشغيل لوحة تحكم الشبكة Killer لإعطاء الأولوية لحركة المرور للتطبيقات المختلفة واختيار أقوى نقطة وصول Wi-Fi متاحة.

علاوة على ذلك، تسمح لك ميزة أخرى في MyDell بتشغيل تأثيرات الصوت ثلاثي الأبعاد والاختيار من بين ملفات معادل الصوت التي تتراوح من الصوتي والجاز إلى المعدن والهيب هوب. مجموعة من مكبرات الصوت الرباعية بقوة 8 وات تطلق صوتًا عاليًا ولكنه أجوف إلى حد ما. وستسمع المزيد من الصوت الجهوري أكثر مما يمكن أن تستوعبه معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

مقارنة لابتوب Dell XPS 14 مع المنافسين

في حين أن جهاز XPS 14 هو الجهاز الوحيد مع شاشة بحجم 14.5 بوصة، لكننا نجد الكثير من المنافسين بحجم 14 بوصة.. حيث ينضم Lenovo Slim 7i 14 Gen 9 و Acer Swift Go 14 إلى Dell في استضافة معالج Intel Core Ultra 7 155H وشاشة بدقة 1،920 × 1،200 بكسل.

وعلى الرغم من أن لابتوب Lenovo يحتوي على OLED بدلاً من تقنية IPS. يعتمد HP Pavilion Plus 14 و Asus Zenbook 14 OLED Touch (UM3406) المذكوران أعلاه على AMD Ryzen بدلاً من معالجات Intel.

في الحقيقة، لا تصنع Dell أجهزة كمبيوتر محمول سيئة، وXPS 14 هو جهاز جذاب، بل يمكننا وصفه بالأنيق. وهو يأتي مع عمر بطارية رائع.

بيد أنه وعند مقارنته بجهاز Asus Zenbook 14 OLED Touch فإن Asus Zenbook 14 OLED Touch يسحقه من حيث القيمة. حيث يوفر Zenbook ألوانًا وتباينًا أكثر وضوحًا (مع تقنية OLED مقابل IPS)؛ ويؤدي أداءً جيدًا، باستثناء مهام الرسومات؛ كما أنه أخف وزنا بحوالي رطل، ويوفر لك 900 دولار بالمقارنة مع سعر لابتوب Dell XPS 14.

والخلاصة، إذا كنت بحاجة إلى كمبيوتر محمول فائق النحافة لتحرير الصور على وجه التحديد وليس الكثير من الأشياء الأخرى بشكل إبداعي، فربما يكون XPS 14 مناسبًا لك. خلاف ذلك، تمتلك Asus وحتى Apple بدائل أكثر بأسعار معقولة لهذه الفئة من الأداء.