من ملصقات الانتفاضة الأولى: أطفال الحجارة لا يلعبون

في الثامن من كانون الأوّل (ديسمبر) 1987، اندلعت شرارة الانتفاضة الأولى، بعد أن قام سائق شاحنة إسرائيليّ بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز «إيرز» العسكريّ، مما أدّى إلى استشهاد أربعة عمّال وجرح سبعة آخرين.

في صباح اليوم التالي، وبعد تشييع الشهداء في مخيّم جباليا شماليّ قطاع غزّة المحاصر، بدأ العمل على ترتيب مظاهرات غاضبة وعفويّة في كافّة الأراضي الفلسطينيّة، عُرِفت باسم «انتفاضة الحجارة»، والّتي انتهت مع توقيع اتّفاقيّة أوسلو بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) عام 1993.

ومع تفجّر الاحتجاجات الغاضبة في الأراضي الفلسطينيّة، انتشرت الملصقات في فضاءات عامّة من مدن كثيرة، وأصبحت حاملًا للقضيّة الفلسطينيّة، كما أرّخت للأحداث التي امتدّت لستّ سنوات، كان فيها طباعة الملصقات ممنوعًا في الضفّة الغربيّة، فكان يُطبع جزءٌ كبير منها في بيروت وتونس، حتّى تحوّلت الملصقات واحدة من الأدوات المهمّة التي استُخدمت للتعريف بعدالة القضيّة الفلسطينيّة، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيليّ، بالإضافة إلى كونها عملت على تشكيل «صورة الفلسطينيّ»، في موازاة الصورة التي حاولت وسائل إعلام غربيّة كثيرة ترويجها وترسيخها، وشكّلت نوعًا من الحشد الثقافيّ في مختلف دول العالم.

اتّسمت الانتفاضة بمشاركة مختلف شرائح الشعب الفلسطينيّ على امتداد أراضيه، وهو ما أكسب حركات الاحتجاجات المختلفة زخمًا واسعًا، خاصّة مع مشاركة الأطفال الفلسطينيّين، ومقاومتهم لآلة الحرب الإسرائيليّة.

في هذا المعرض، ننشر جزءًا من الملصقات التضامنيّة مع «أطفال الحجارة».

1988، هولندا

ترجمة عن الهولنديّة:

التضامن مع النضال الفلسطينيّ، لاهاي 23 نيسان (أبريل).

لدعم نضالات التحرير... ضدّ كلّ أشكال القهر.

المصدر: أرشيف الملصق الفلسطينيّ

توماس بيل هاردت، 1988

"طفلة فلسطينيّة معرّضة لغارات سلاح الجوّ الإسرائيلي.

هل تنجو هذه الطفلة؟

نحن نحارب من أجل حقّها في الحياة".

المصدر: أرشيف الملصق الفلسطينيّ

ألمانيا، 1988

"لديهم الحقّ في الحياة...

هذا الطفل الفلسطينيّ يرتدي بفخر كوفيّة الفدائيين، هو رمز لإرادة الوقوف في وجه الرياح، والأمل في حياة هادئة في وطنه.

منظّمة التحرير الفلسطينيّة تقاتل من أجل هذا منذ 17 عامًا".

المصدر: أرشيف الملصق الفلسطينيّ

منظّمة التحرير الفلسطينيّة، 1990

"أطفال الحجارة، ألف يوم من الانتفاضة".

المصدر: أرشيف الملصق الفلسطينيّ.

منظّمة التحرير الفلسطينيّة، 1988

منظّمة التحرير الفلسطينيّة، 1988

أطفال الحجارة: ليش الخوف ليش الخوف... حجارتنا كلاشنكوف

المصدر: أرشيف الملصق الفلسطينيّ.

جون ليستر، 1988

الملصق لكمال بلاطة وليلي فرهود

المصدر: المتحف الفلسطينيّ

إسماعيل شمّوط،، المتحف الفلسطيني، 1993

"أبناء الانطلاقة، أطفال الحجارة، أبطال الانتفاضة".

من مجموعة علي قزق.

المصدر: المتحف الفلسطينيّ

منظّمة التحرير الفلسطينيّة، 1990

1000 يوم على الانتفاضة... بفخر وتحدّي ودون كلل أو ملل، فلسطينيّون من كلّ الأعمار يستمرّون في مواجهة الاحتلال الغاصب.

المصدر: المتحف الفلسطينيّ

​​​​​منظّمة التحرير الفلسطينيّة، 1990

"من قتل الابتسامة؟

1000 يوم من الانتفاضة".

المصدر: المتحف الفلسطينيّ

اتحاد النساء العربيّات الفلسطينيّات، 1997

"الأمل والمرتجى... التضامن مع طفل الانتفاضة".

يظهر في هذا الملصق الشهير، الطفل رمزي أبو رضوان، يرشق دبابة بالحجارة. رمزي أبو رضوان هو اليوم ملحّن وموسيقيّ وعازف كمان، أسّس «جمعيّة الكنمنجاتي»" و «فرقة فلسطين الوطنيّة».

المصدر: أرشيف ملصق فلسطين.