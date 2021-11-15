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خطوط ومساحات بيضاء

محمّد الحاجّ 15/11/2021
الفنّان محمّد الحاجّ في مرسمه

 

وُلِدَ الفنّان محمّد الحاجّ في ليبيا، وحصل على درجة البكالوريوس في التربية الفنّيةّ عام 2004 من «جامعة الأقصى» في قطاع غزّة. تختلف أساليب لوحاته من مدرسة فنّيّة إلى أخرى، من لوحات تجريديّة إلى أخرى تعبيريّة وأخرى فيها حسّ من «البوب آرت». شارك في العديد من المهرجانات والمعارض الفنّيّة داخل وخارج فلسطين، مثل معرض «انتقال» (2001)، ومعرض «لم تزل» (2018-2019)، ومعرض «صفحات من وطن» (2015)، ومعرض «كيان أسود في المساحة البيضاء» (2013)، ومعرض «ملامح فلسطينيّة» (2007).  

يقول الحاجّ عن أعماله الأخيرة الّتي تضمّنت مجموعة تخطيطات ولوحات بحبر أسود وأقلام رصاص على الورق، أنّ "البحث والتجريب لا يزال يشغفني، محاولًا الخروج عن متلازمة الطرح والتقديم الّتي تجعل من الفنّان أسير الأسلوب والأدوات. ربّما يكون للمحتوى ضرورة على حساب التقنيات، إلّا أنّ هذا لا يمنع من محاولات ابتكاريّة للخروج عن الإطار والانبعاث من جديد من خلال هذه المغامرة، على أن لا يكون ذلك على حساب النسق العامّ للتكوين المحاكي للواقع".

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، بعض الأعمال الجديدة للحاجّ على الورق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمّد الحاجّ

 

 

 

وُلد في ليبيا عام 1982، وحصل على درجة البكالوريوس في التربية الفنّيّة عام 2004، من «جامعة الأقصى» في غزّة، وتختلف أساليب لوحاته من مدرسة فنّيّة إلى أخرى، من لوحات تجريديّة أو تعبيريّة أو ملهمة، بحسّ فنّ «البوب آرت».

 

 

 

 

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