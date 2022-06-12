غَ ت | معرض رقميّ

يفتتح «غاليري زاوية» يوم الخميس 16 حزيران (يونيو) 2022، معرض «غَ ت» للفنانيّن أكرم الحلبي وشدى الصفدي. يضمّ المعرض مجموعة من الأعمال الفنّيّة الّتي أنجزها الفنّانان مؤخّرًا وتتناول قصصًا من الجولان السوريّ المحتلّ.

يعيد الثنائيّ اكتشاف المكان من خلال تقديم مشاهد بصريّة وصورًا تمّت معالجتها وتحويرها وتحويلها باستخدام مجموعة من التقنيّات؛ فيتناولان سرديّات الذاكرة والأسطورة والممارسات الحياتيّة اليوميّة في الجولان السوريّ المحتلّ، فيقدّمان تأمّلًا في المكان والحياة اليوميّة، وينظران في تناقضاته والتباس العلاقة بين المألوف وغير المألوف فيه.

يقدّم الفنّانان تأليفًا مفاهيميًّا مشتركًا باستخدام تقنيّات بسيطة وبخلق علاقة بصريّة بين الصورة واللون والشكل باستخدام مجموعة من التقنيّات الّتي يغلب عليها التجريد والألوان الثنائية ’المونوكروم‘. لكن لكلّ من الفنّانين أسلوبه/ ها في تناول موضوعاته/ ها؛ فشدى الصفدي تنفض الغبار عن ذاكرة الطفولة وعن معتقدات متجذّرة مرتبطة بالواقع المعاش ورمزيّة المكان، في محاولة لاستعادة قصص شخصيّة من الطفولة من خلال التجريد والكولاج وطباعة السينوتايب والمجسّمات التركيبيّة. أمّا أكرم الحلبي، فيعتمد في إنتاجه على صور فوتوغرافيّة للحياة اليوميّة من المكان، يعالجها باستخدام الألوان والخطوط والأحرف. يختار الحلبي رموزًا وتمثيلات ويولِّف بينها، وينسج علاقة بين الصورة المركّبة المعالجة الّتي تظهر كواقع تجريديّ والحروف الّتي يحاول أن يصنع منها أصواتًا قويّة مرتبطة بالمشاهد.

المعرض هو حالة من التأمّل في واقع متغيّر وفي زمن يمضي ببطئ في مكان مألوف تكتنفه التناقضات، بعضها مفروض ويأتي إثر الاستعمار الصهيونيّ والوضع السياسيّ السائد. يبقى الـ ’غَت‘ جزءًا هامًّا من الأعمال الّتي تكتنفها غشاوة الذاكرة في مساحة تُكْشَفُ فيها تناقضات المكان والتباس العلاقة بين الاساطير والمعتقدات من جهة، والحياة اليوميّة المعاشة من جهة أخرى.

يذكر أنّ الفنّانان من الجولان السوريّ المحتلّ، أمّا الـ’غَت‘ هو ما يطلقه الجولانيّون على الغيمة المحمّلة بقطرات الماء الّتي تلتقي بقمّة جبل، وتعرف كذلك بـ ’غطيطة‘ أو ’ضباب‘.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة بالتعاون مع «غاليري زاوية» معرضًا رقميًّا لمعرض «غَتْ».

انفصال | شدى الصفدي

بدون عنوان | أكرم الحلبي

و و | أكرم الحلبي

زهرة الجبل | شدى الصفدي

بدون عنوان | أكرم الحلبي

زهرة الجبل | شدى الصفدي

ف ر | أكرم الحلبي

غاليري زاوية

معرض فنّيّ بصريّ مستقلّ تأسّس في رام الله عام 2013، وتوسّع في آذار (مارس) 202 في موقع ثانٍ في دبيّ، الإمارات.