إطلاق كتاب نوّارة رحلة سيدة حقل القطن | بيروت

التاريخ: الجمعة، 25/ 01/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت

"نوارة" رواية بصرية تظهر رحلة فتاة في الثالثة عشرة من عمرها تقوم بدور بطولي في منطقة دائمة الصراعات والمآسي.



تسرد رواية "نوارة" حكاية مخطوطة عربية قديمة اختبأت لآلاف السنين في أسرار بيت نوارة، الكامن في قلب قرية صحراوية بعيدة . "نوارة" هي رواية موجهة لليافعين والراشدين، تسرد فصولاً من تاريخ أمة فقدت بوصلتها الذهبية دون أن تفقد بريقها



كتبت الروائية والفنانة ميموزا العراوي رواية "نوارة" بأسلوب شعري فني بصري، إذ يتصل الواقع مع الخيال في محاولة لدمجه مع المصداقية التاريخية من ناحية، ودمج الكلمات مع الأعمال الفنية، والفوتوغرافية، والغرافيكية من ناحية أخرى.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.