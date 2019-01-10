المتحف الفلسطيني في دارة الفنون | عمّان

التاريخ: السبت، 26/ 01/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: دارة الفنون، عمّان

تتحدث زينة جردانه، رئيس مجلس إدارة المتحف الفلسطيني، ود. عادلة العايدي – هنية، مدير عام المتحف الفلسطيني عن فكرة المتحف ومعارضه ومشاريعه، إضافة إلى الإضاءة على معرض وكتاب "غزْل العروق: عين جديدة على التطريز الفلسطيني".

"غزل العروق" هو أول معرض من نوعه يتتبع تحولات التطريز الفلسطيني من ممارسة ذاتية مدفوعة بالحب والشغف إلى رمز للتراث الوطني ثم إلى منتج يُتداول في الأسواق العالمية. ساعيًا إلى تكوين صورة شاملة لتاريخ فلسطين المادي. ستتوفر معدات الجولة الافتراضية في دارة الفنون على مدار أسبوعين.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

