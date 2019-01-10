  1. الرئيسية
  2. جدول

المتحف الفلسطيني في دارة الفنون | عمّان

فُسْحَة 10/01/2019

 

التاريخ: السبت، 26/ 01/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: دارة الفنون، عمّان

 

تتحدث زينة جردانه، رئيس مجلس إدارة المتحف الفلسطيني، ود. عادلة العايدي – هنية، مدير عام المتحف الفلسطيني عن فكرة المتحف ومعارضه ومشاريعه، إضافة إلى الإضاءة على معرض وكتاب "غزْل العروق: عين جديدة على التطريز الفلسطيني".

"غزل العروق" هو أول معرض من نوعه يتتبع تحولات التطريز الفلسطيني من ممارسة ذاتية مدفوعة بالحب والشغف إلى رمز للتراث الوطني ثم إلى منتج يُتداول في الأسواق العالمية. ساعيًا إلى تكوين صورة شاملة لتاريخ فلسطين المادي. ستتوفر معدات الجولة الافتراضية في دارة الفنون على مدار أسبوعين.

 

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا. 
 

#عادلة العايدي #زينة جرادنة #دارة الفنون #عمّان #حوار فنّي #جدول #فسحة #جدول فسحة #المتحف الفلسطيني

تعليقات Facebook

الأكثر قراءة

هنيدة غانم: الكتابة البحثيّة فعل مقاومة يؤسّس لأركيولوجيا المستقبل
"عن الحبّ والموت": البحث عن إجابة ما بين يوريديس ويسوع
السينمائيّون المصريّون الّذين لم يقرعوا جدران الخزّان (1)

من عرب 48

إيران سترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء رغم اعتراض أميركا
2018: من أكثر الأعوام جفافًا على أستراليا
"إنستغرام": ترامب جونيور يشبّه المهاجرين بالحيوانات