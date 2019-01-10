فرقة ضربة شمس في ليوان | الناصرة

التاريخ: الجمعة، 25/ 01/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: ليوان، الناصرة.

فرقة ضربة شمس مشروع موسيقي يحمل رسالة سياسية، اجتماعيّة وعاطفيّة تحاكي الواقع الفلسطيني والعربي، عن طريق موسيقى وكلمات ناقدة وساخرة في بعض الأحيان.

تحاول الفرقة عرض وجهة نظرها لما يعيشه المجتمع بصورة مبسطة وبأسلوب إيقاعي شرقي وموسيقى تخلط بين البهجة والغصة التي نحملها جميعًا .





أعضاء الفرقة:

حنان وكيم: غناء

سامر عساقلة: عود

أيال سمارة: إيقاع

ورد بكري: بزق

وائل أبو جبل: جيتار باص

الأغاني من كلمات وألحان عازف العود سامر عساقلة.

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