عرض فيلم رحلة مقاتل الحرية | جنين

التاريخ: الأربعاء، 16/ 01/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: مسرح الحرية، جنين

ضمن فعاليات نادي السينما في جنين، ينظم مسرح الحرية عرضًا للفيلم الوثائقي رحلة مقاتل الحرية من إخراج منسق الوسائط المتعددة في مسرح الحرية محمد معاوية.

يتتبع الفيلم قصة نضال ربيع تركمان ورحلته من النضال المسلح إلى النضال عبر المقاومة الثقافية بانضمامه إلى مسرح الحرية كممثل.

ربيع تركمان فنّان فلسطيني شهيد، استشهد عام 2011 في مواجهات مع جيش الاستعمار الإسرائيلي في قباطية قرب جنين.

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