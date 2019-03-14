عرض مسرحية "وهُنا أنا" في جامعة بيرزيت | رام الله

التاريخ: 18/ 03/ 2019

الزمان: 14:00

المكان: قاعة الشهيد كمال ناصر، بيرزيت



تستضيف عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت تستضيف عرض مسرحية "وهُنا أنا"، من إنتاجDeveloping Artists ، وبالتعاون مع مسرح الحرية.



تعتبر مسرحية "وهُنا أنا" رحلة ملحمية في إطار اكتشاف الهوية والذات في عالم متوحش، ومن إخراج زوي لافيرتي، وأداء أحمد طوباسي، وتحاكي بشكل حيوي أحداث مستوحاة من حياة طوباسي كشاب فلسطيني يعيش في مخيم تحت الاحتلال، ويخط طريقه في عالم الفن والتمثيل، حاملًا رسالة المقاومة الثقافية من خلال فنه في محاولة لاكتشاف ماهية الوجود في فلسطين بقلب المصاعب والتناقضات التي يعيشها شاب فلسطيني في مخيم جنين للاجئين، ثم سافر بحثًا عن نفسه في النرويج ليعود مجددًا إلى مسقط رأسه مستمرًا في البحث عن المعنى الحقيقي للحرية.



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