عرض فيلم "الشعور بأنك مراقب" | بيروت

التاريخ: الثلاثاء، 19/ 03/ 2019

الزمان: 18:30

المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت

تعرض دار النمر للفن والثقافة في بيروت فيلم "الشعور بأنك مراقب".

عن الفيلم

في حي الجالية العربية خارج شيكاغو - حيث نشأت صانعة الأفلام والصحافية آسيا بونداوي - يعتقد معظم جيرانها أنهم تحت المراقبة منذ أكثر من عقد من الزمن. تكتشف آسيا - فيما تحقق في تجارب جيرانها - عشرات آلاف الصفحات من وثائق لمكتب التحقيقات الفدرالي تثبت أن بلدتها كانت خاضعة لأحد أكبر التحقيقات لمكافحة الإرهاب التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية قبل هجمات 11 أيلول.



آسيا بونداوي صحافية وصانعة أفلام جزائرية - أميركية مقيمة في شيكاغو. عملت كمراسلة للبي بي سي، NPR، الجزيرة، فايس، والسي إن إن، وحصلت على جائزة علامة الامتياز من جمعية الصحافيين المحترفين وذلك عن عملها كمراسلة في اليمن.

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