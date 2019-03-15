عرض "ناطر" الموسيقي | حيفا

التاريخ: السبت، 23/ 03/ 2019

الزمان: 20:00

المكان: قاعة أوديتوريوم حيفا، حيفا.

"نــاطـــر" هو عرض موسيقي تُقدّمه جوقة بيات بقيادة المايسترو سامر بشارة بمشاركة فرقة سلمى للفنون الاستعراضية بتدريب وإشراف الفنانه فريال اخشيبون والتي اختارت لنصري شمس الدين زهرة من كلّ بستان لتحيك لوحةً فنيّة استعراضية تكريما لفنّه العظيم.

أكثر من 50 فنانه وفنان من عازفين ومغنيين وراقصين استعراضيين يلتقون على خشبة أوديتوريوم حيفا مركز الكرمل ليقدموا أكبر وأقوى وأجمل عرض موسيقي استعراضي للفنان الكبير نصري شمس الدين.



تُباع التذاكر في معهد سلمى للفنون الاستعراضية وفي متجر فتوش.

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