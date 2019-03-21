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إطلاق رواية "كليشيه وديستوبيا" | رام الله

فُسْحَة 21/03/2019

 

التاريخ: 27 /03 /2019

الزمان: 18:00

المكان: متحف محمود درويش، رام الله.


حفل إطلاق رواية "كليشيه وديستوبيا" للكاتب حكيم خاطر، الحائزة على الجائزة التشجيعية من لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب للعام 2017، والتي ينظمها برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطّان.

ولد الكاتب في مدينة نابلس عام 1993، ويقيم في قرية بزاريا قرب نابلس، صدرت روايته الأولى "الفتاة" عام 2017، ووصفت لجنة التحكيم روايته "كليشيه وديستوبيا" على أنها "تقدم سردًا قويًا وواثقًا عن الهزيمة والخيبة والخذلان والقهر والفقدان في سياق اجتماعي يطغي عليه عنف السلطة الأبوية من جهة، وعنف الاحتلال من جهة أخرى".

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