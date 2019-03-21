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مسرحية صاحب الكرمل | رام الله

فُسْحَة 21/03/2019

 

التاريخ: 30/ 03/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: مسرح وسينماتيك القصبة، رام الله

 

يستضيف مسرح وسنيماتيك القصبة مسرحية تتحدث عن حياة نجيب نصار، الذي قام في عام 1908 بتأسيس جريدة الكرمل في حيفا، وذلك بعد منح الدستور العثماني حرية الصحافة في الامبراطورية، وعلى مدار 35 عام قام هو وزوجته ساذج بهائي نصار بمحاربة الصهيونية دون تراجع، على الرغم من دفعهما ثمنًا كبيرًا بسبب مواقفهما.


تمثيل: خولة ابراهيم، محمد الباشا، إيفان أزازيان وعامر حليحل.
كتابة : عامر حليحل، إخراج وتصميم: أمير نزار زعبي، ملابس: حمادة عطاالله، إضاءة وتنفيذ ديكور: رمزي الشيخ قاسم وعماد سمارة. إدارة إنتاج: جورجينا عصفور.

 

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