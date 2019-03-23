إطلاق كتاب غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني | الناصرة

التاريخ: 29/ 03/ 2019

الزمان: 19:00

المكان: مقهى ليوان الثقافي، الناصرة.

يستضيف مقهى ليوان الثقافي د. أباهر السقا بمناسبه إصدار كتابه "غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني 1948-1917"، من إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يتناول الكتاب التاريخ الاجتماعي لمدينة غزة إبان الاستعمار البريطاني حتى نكبة 1948، فيهتم بتقديم قراءة جديدة من منظور سوسيولوجى لم يتم التطرق إليه في دراسة تاريخ مدينة غزة الاجتماعي.

ويعرض التركيبة السوسيواقتصادية للمدينة وسكانها وعائلاتها، ويشرح آليات صناعة الوجاهة الاجتماعية، عبر تتبع سوسيوتاريخي.

تحاوره الدكتورة أريج صباغ-خوري .

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.