آه يمّة | ريم تلحمي

"آه يمة" أغنية باللهجة الغزّية، كتبها خالد جمعة قبل سنوات عديدة ولحّنها الموسيقي الفلسطيني الراحل محمود العبادي، أعادت إنتاجها ريم تلحمي وأطلقتها هذا الشهر بمناسبة عيد الأم، وكانت ريم تلحمي قد غنّت "لأنه إبنك" من كلمات خالد وألحان العبادي.

ريم تلحمي فنانة فلسطينية من شفاعمرو، لها تجربة واسعة في الغناء والأداء المسرحي، لها ألبومات عديدة وتعاونات مع شعراء فلسطينيين مثل خالد جمعة وعرفات الديك وملحنين مثل سعيد مراد ومنعم عدوان.

خالد جمعة شاعر فلسطيني من مخيم الشابورة في غزة، له أكثر من مئة وخمسين أغنية لحنها أهم الملحنين الفلسطينيين أمثال عودة ترجمان ومنعم عدوان ومحمود العبادي وسعيد مراد.

محمود العبادي موسيقي فلسطيني من غزة، له العديد من الأغنيات والألحان، من أهمها "لماذا تركت الحصان وحيدًا" لمحمود درويش، و"لأنه إبنك" و"من كحل الليل" لخالد جمعة.

كلمات الأغنية

يا غطا عيني

ويا شراييني

يالون الناي في صوتي

يا عين بتفهم سكوتي

أنا منك

وأقول عنك

فضاي ووردة ايامي

أنام واغفى وما تنامي

فيكي حنان ما يتسمى

آه يمة

أشوفك تكبر الدنيا

يزقزق غيم على ايدي

واشوف عيدي

سنابل في بيادر حب

ومن وين بدي اجيبلو قلب

يوسع هالدفا كلو

لما عيونك يطلو

تفيض لما

أقول يمة

آه يمة

بسم الله على حسك

على النسيم لو مسك

على ايدك مغازل نور

صبايا ودور

ولون عصفور متحني

وبيغني

يسلم الاسم

ومن سمى

وقال يمة

آه يمة