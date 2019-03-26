ارجع غنّي | محمد عنتر

هذه الأغنية عودة محمّد عنتر "عنترة" إلى الغناء، بعد أن انقطع عنه مدة خمس سنوات. تحكي الأغنية قصة سفر عنترة، رحيله عن غزة، وعن الموسيقى أيضًا. "ارجع غنّي" عمل غاضب، يعبّر عمّا يدور في بال الكثيرين، وعنترة واحد منهم.

قال محمد عنتر عن الأغنية إنها تعبّر عن شيء ما بداخل كلّ واحد منّا، عن الشعوب المهاجرة على مر التاريخ، عن الشعوب العربية، عن شعبه، وشباب غزة، وأصدقائه وزملائه، وعائلته.

كلمات الأغنية

وقتها كان كل شي حوليا بدفعني للسفر - كان كل شي صار ضدي - مكانش ضايل مكان الي

خسرت كل اشي!!

قلت احسبها الي وللي زي مكانش في مكان من اصلو بس انا مكنتش منتبه

اذا بنحب الوطن سبيل المقاومة بالموسيقى والشعر طريقة مصطبح

حب الوطن

راجعونا فيه عصابة كتالوج كيف تنتمي للوطن

واحنا سلعة بتاجروا فيها للربح

مش بس سياسيا لا بالدم وكل هاد عشان ربونا على الحب والحرب!

لا تنفضح

في شوال طحين تاخدو؟ فش وقت!

كانلي مترين على البحر وسايبه وفي فقد

كتبت على كم حيط كلمة تقلقش

صدقوني يا اخواني جربتها بنفعش

من يوم ما وقعت بأمزق فش ثورة فش فريق

ام سي مين ا حط عليه

اي اشي اشغل بالي فيه

هيئة أصالة مع الوزارة لهطوا آخر شيك

كنت ما بين يا امشي منها او اتكسر وامشي فيه!

واصير جليس

بدل ما اضل قوي اكون دليل اضل حبيس

قلت لا مليش فيه

طلبت تنسيق ضبيت الشنطة حملت روحي بأحلامها ومشيت

العالم واسع وانتو قدو انت فنان وهات الأغاني يتعدوا فرضيت

اللي بنولك الحيط سيبهم يتهدوا بكرة يعرفوا إنك أساس البنا في البيت فرضيت

وابتعدت وسبت البيت واستنيت الحيط تتهد

وها انا ابتعدت

ها انا ابتعدت هل ارتحت؟ ها انا اتفشخت

قليل البخت

مغتصب التخت

خبر العالم اني من الناس اللي تحت

بتمثالي مش موقف نحت ناوي على الموت في البحث

هوس الذات جوة الراس بتنمرد

الأسئلة أوضح الإجابات صارت أاصعب

الاماني أعمق كيف الاحلام بتتحقق

وين اعيش! كيف اعيش! والمسافات بتتعقد

قلهم أي إشي الـ أي إشي بيتصدق

الكذب بيلبقلك سيب الحرباية تتسلق

انت عايش احسن منهم هم فاكرينك الملجأ

وضلك ساكت عن إمبارح بطل مهم زي المبدأ

وقتها حل الصمت صوتي الوحيد لا مش هرجع

انشغلت وتهت والمواجهة ضلت أوجع

قولي بايع فش فصال اقلك بايع بالمخسر

مين حكالك شكلي أحلى هادا وشي وانا مرقع

اوعى تحن اوعى تجن اوعى تضعف قدام الزن

اوعى توقف اوعى تمشي اوعى تجري اوعى توقع

اوعى الغربة تكسر طموحك اوعى الذكريات تطولك

هاد الحلم بدو لحن هاداك الوطن مش موضوعك

ركز بيومك لو بنقضي فش بنومك غير ضلوعك

إبكي لحالك لو حتبكي خبي دموعك لو نادولك

#إرجع_غني بيوم قالولك

جرب غني شوف بصير شو موضوعك

ايش مفروض اقول؟ايش مفروض ما اقولش؟

وين مفروض اعيش؟ ايش مفروض ما اطولش؟

مين مفروض اصون؟ على مين مفروض ما اثورش؟

القانون محروم

المحروم ملومش

المجنون مجنون مجنون مجنون مجنونش

انشل المشلول مشلول بقول مشوني

صفوني ع الدور سفوني كف ما تدورش

تفتيش مفيش، بقشيش فتشوني

ايش مفروض اقول؟ ايش مفروض ما اقولش؟

وين مفروض اعيش؟ ايش مفروض ما اطولش؟

مين مفروض اصون؟ على مين مفروض ما اثورش؟

القانون محروم

المحروم ملومش