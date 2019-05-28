أشباح | إيليام، بدر عازم

الاضطرابات النفسية من التوحد للقلق للاكتئاب هي بطلة هذه الأغنية بالمطلق. بسيل من الكلمات الموقّعة بسلاسة ومتانة تحكي الأغنية عن مراحل الاكتئاب السريريّ الذي يعاني منه أكثر من ستين بالمئة من الشباب الفلسطينيين، بينما لا يسعى منهم للعلاج في العيادات إلا القليل، لماذا؟

يظهر في الأغنية، وفي الواقع بالأساس نتائج الوصمة التي يوصم بها من يعاني من اضطراب نفسي، فهو فاشل، شبح، "فايت بالحيط" أو "بيعضّ ع الأرض"، كلّها تعبيرات شعبوية تفيد بأن هذا الشخص ليس سويًا.

إن ما يميز أغنية "أشباح" دقتها في وصف الحالة، والأعراض، والعملية العقلية التي يمر بها الفرد المصاب، مع شرح مبسط للبيئة التي تؤدي، حتمًا لهذا.

كلمات الأغنية

ف أي نظام ومنهج بمشي عليه

لما ضايع من الدنيا

الاكتئاب بتفرج

بيحكو كتير بتحرك لأني كتير بتوتر

نفسي اركب راسي ع أجسادهم عشان تتحرر

من ست شهور لليوم

كتير اشياء صارت غير

من ست شهور تلفوني بيرنش آخر الليل

أهلي بيخلوا الباب مفتوح

بيفكرو نايم برا البيت

ما كنت أدخل من الباب

كنت أدخل من الحيط

ما كان حد يشوفني

ما كنت نفس الشخص

بلعت اسفلت كتير

قد ما كنت اعض ع الأرض

ليش بحكي عن حالي

كأني صرت شي

كويس لقيت مكان احكي عن حالي فيه

بتذكر بالعيادة

دخل بعدي ولد متوحد

أجساد الناس هادية

لأنه العقل متوحش

يا برو انت عملت شي

ما حد عمله قبلك

احنا كبشر حلمنا انه نتوحد

لو للدين تجار

فا للفن افتح دكان

الظلام مش بالفضاء بس بقلوب السكان

هذا اللي بيعمل موسيقى خسر قيمته

بدوش يبسط الناس

بس بدوش يبسط إيده

تكهرب كتير

مش محتاج كمان فيوز

دخن كتير وهو بيحكي لسا عروس

لما ينام كان يسأل وين روحه بتروح

كبر وعرف انها كانت تنزل تاكل حروف

حول الوجع نكتة

بدل العقدة ببساطة

احنا علب حلاوة بس جواه عدة خياطة

كل خيط منهم عملنا بشر فا تفصلنا

انتو الـ فتحتوا قلوبكم احنا بس اللي تفضلنا

عشان تعمل موسيقى مش لازم تعرف النوتة

واسلاك المايكروفون مش ي اللي بتوصل صوتك

سيبك منهم كل ما يحكو انك فاشل انسى

بدهم يصيروا زيك

مش قادرين ولا الوس*ة