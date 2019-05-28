قصص الأنبياء| مسلّم

"في واحد لازم يحكيها"، ويبدو أن الرابر الفلسطيني - الأردني مسلّم هديب قرّر أن يحكيها، فيعدّد قصص الأنبياء المتعددة والمتتابعة الممتلئة بخطايا الأنبياء، ثم يذهب بمرجعية تاريخية إلى ما قد يكون سخرية من التسليم للمسلّمات الموروثة واستغلال هذه المسلّمات الدّينية، فيسخر، أيضًا، من حجة "وسوسة الشيطان" ذريعة للتصرفات المسيئة أو ما قد يعدّ خطايا.

كلمات الأغنية

ولك صالح نبي و نحت نحت

ولك يونس نبي و هرب هرب

ولك موسى رسول و قتل قتل

ولك محمد نبي وعبس عبس

نظرية المؤامرة بلشت بين اتنين من اخوانه ليوسف

وادم عصى ربه وهو انخلق من شوي ... تعال نسولف هاااا

بتحجج ب حدا وسوسلي ميو ميو بسبسلي

استغفر الله

حطك عالارض وصار عندك الجنس وبس ابني يا ابني

تعال نشك مع بعض

العرب أشد كفرا ..... تعال نشك ببعض

ممنوع الحكي عرفا طب تعال نقتل بعض والمحتل يقولنا عفوا

سليمان نبي وملك ومش زي الباقي انا ف مش حزهد ولك

انا انظر اليك وانا مرتبك

انا انظر اليك مش ح زهق ولك

ولك صالح نبي ونحت نحت

ولك موسى نبي وقتل قتل

ولك يونس نبي وهرب هرب هرب

ولك محمد نبي وعبس عبس عبس

نبي وحقود قالتله وأتزني الحرة يا رسول الله حكتله

اكلة الكبود ام الملوك اجتله

خلي الفيمنيست يضلوا يربوا شعر اباطهم

ما بدهم يعرفوا هند بنت عتبة ويوسخوا بلاطهم

وانا جاي هان بدي اكتب حكي اعطيني الدفتر

حد يعطيني بدي اتغدى حدا يعطيني مصدر حدا يعطيني بدي اسكر

طب حدا يعطيني مصدر

يقولك بقى هو يعرفني منين

هو يقربلي منين

هو يقرفني منين

هو يسمعلي منين

هو جاي من وين ولمين

قدم كيف و لمين ؟

سوا اشي للتاريخ

ضرب الصاد بالسين

عمره دخل فلسطين

سوّء سمعة مين \

سلخ مفك بالدين

طب هو مين ولا كيف ولا لوين

ولا ليش ولليش ولوين

منين هو

شو كيف

مين بسمع مييين هو

مين الداعم

ولك صالح نبي و نحت نحت

ولك موسى نبي و قتل قتل

ولك يونس نبي و هرب هرب

ولك محمد نبي وعبس عبس عبس