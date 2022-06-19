طُرِدْتُ باكرًا من جنّة النوم السريع | شعر

جحيم

طُرِدْنا من الماء

طُرِدْنا من النار

نحن المولودون في الجحيم

الزارعون شجره

لا حقّ لنا في الوصول

إلى حجارته الساخنة

نعمل بصمتٍ في الأسفل

نبرّد بأجسادنا الصخور

ونرمي التماثيل المصقولة

إلى أعلى

كي يلتقطها أشقّاؤنا العابرون

وصول

تأخّرتِ في الوصول ذلك اليوم

ثمّ ظهرتِ

بعد أن انشطرتِ الأشياء

عن صورها

ركضتِ نحوي

عانقتِني دون أن تنظري

وتعرّفتِ عليّ بين ذراعيكِ

اصطدمتْ نظراتنا حين نقلتِني

إلى جانبكِ الآخر

فأفلتتِ الشجرة ثمرتها الناضجة

وسمعنا ارتطامها

في تراب كتفك

شَعْرُكِ حول كوكبة الفرس

الصحراء تتواشج أمامنا

شَعْرُكِ يلتفّ حول كوكبة الفرس

يرحل من نجمةٍ إلى أخرى

ويستريح ضبابًا على القمر

طيور الليل تلقي علينا نوافذَ حجريّةً

لا نفلح بإمساكها

الرمل يضرب طبله الأصلع في عيوننا

الرمل يلتهم لسان الراحلة فلا تشير علينا

أن نحمل عليها المتاع

شَعْرُكِ يكمل رحلته في الغيب

يعود بجرارٍ ناقصةٍ كلّ مرّة

يعود برملٍ رماديٍّ يقايض به دماء ناقتنا

طيور الليل تلقي علينا نوافذ حجريّةً

وحده شَعْرُكِ يجيد إمساكها

منذورةٌ للرياح

لا تقوى المحطّات على صفيرها

إلّا حين تستعير حنجرتكِ



أنتِ منذورةٌ للكمائن

لقبائل بدّلت راياتها بالغضى

تتبرّجين بجري ألف جوادٍ من غَبَش

تحملين مرايا على ظهركِ

لتصنعي من رملها عيوننا

وحين نمدّ أجسادنا كي نرى

لا نبصر في المياه وجهنا



أنتِ منذورةٌ للرياح

رأيتكِ تحقبين الهواء

تطوين المسافات بين النجوم

كشالاتنا في الربيع

رأيتكِ تنشرين سدول الموج على الأغصان

ليجفّ من يد الغريق



أنتِ حارسة المنارات الشاهقات

خازنة زيت سفنٍ لا تسافر في النهار

تبحرين عاقدةً حول مرساةٍ في عنقك

نهرًا ترمي فيه طفولتنا عرائسها

تنقشين في الأشرعة دوار ’السّيرينات‘

فيفكّ الملتصق الوثاق



أنتِ منذورةٌ للفصول

تزرعين أشجارًا بلا أصابع

تغزّين دبابيس شَعْرِكِ في أسنمة السحائب

كي تمطر على خطواتك

وحين يتفتّق جرحٌ في الزرقة

نعلّق أصابعنا على الأغصان



أنتِ منذورةٌ للكمائن

تولدين في الأسرّة تحت دخان القطارات

تبيعين المحطّات مناديل العيون

لتؤطّر بالتلويح النوافذ

طائر وقواقٍ أنا

وضعتْني أمّي ليلًا بيضةً في عشّ غريبَين.

سرقتْ بيضةً كي توهم الزوجين أنّي ثمرة عناقهما، وهربتْ تاركةً قشرتي الرقيقة لريشٍ أجنبيّ.

خلعتُ معطف الكلس حولي بلهفة طفل إسكيمو يخلع عنه فراء الرنّة أمام الربيع، خلعتُه قب أن تفقص بيوض إخوتي، كي أرمي بهم من العشّ سامعًا صرخاتهم في الماء.

والداي- اللّذان لم أعرف اسميهما- كانا يلهثان كي يطعماني من وقت ولادة الطائر المشتعل في السماء، إلى رماد ريشاته.

كنتُ فرخًا أكبر حجمًا من أبويه، كأنّه كيسٌ فارغٌ ينتفخ بغياب الأمّ، كنتُ فرخًا شرهًا يتنكّر بنبض الزغب في قلب ظبيٍ حاصره في البرزخ ألف مخلب.

وحين اكتمل جناحاي دون أن ينتبه أبي وأمّي اللّذان لم ينجبا غيري، خضتُ موجة قمرٍ ريشيٍّ قرعته الغابة العميقة.

الآلة

دماغي آلةٌ هوجاء، لا تترك ظلًّا يغمز بهدبه إلّا وتمضغه. ميزانٌ يزن الزلازل تثقله أجنحة ملكة النِّمال قبل العشّ. طاحونة هواءٍ لا تكفّ عن الدوران ولو ثبّت زمرّدته في حنجرتها البحر.

دماغي سيّد جسدي، يرنّ العظام في عمودي الفقريّ، كي يهرع النادل بقطع اللحم تحت صدري. يحرّك خيوطي الرفيعة كالأوتار، كي يوهمني أنّ الدمية الراقصة تطرب لعزف يدي.

دماغي قطعة فحمٍ تحت لساني، تقفز كلّما حاولتُ الكتابة، لتشعل البياض المتكدّس ككثبان ملحٍ تعيق الزورق عن الغرق، تشعله فيتكاثر في الهواء ويصبغ أثواب الأشياء بأدخنة الحياد.

ساعات قبل النوم

تجلدني ساعات قبل النوم. طُرِدْتُ باكرًا من جنّة النوم السريع. لا عمل لي في البندول الأزرق، سوى التأمّل في جناح بعوضةٍ، أمّن لها دمي كسلي الّذي أمسكني عن تحريك ذراعي، لا عمل يربط سيوره الحديديّة حول مدخنته، يُدْخِلُ أطرافها في ثقوب حذائي، ويشدّ الهائم في فقاعةٍ ينفخها الطفل الّذي كان.

تجلدني ساعات قبل النوم. يتبارز الوحوش والأطفال فوق لحافي في رتقٍ يحرسه ملاكٌ مستذئبٌ، يتبارزون بسيوفٍ من حديد ذاكرةٍ يسكّ بعضه بعضًا كلّما اهتزّ حبل الكوكب، لتفوز الجثّة فيهم بجسدي.

تجلدني ساعات قبل النوم. يختلط العشب والعظم عليّ، تزورني الريح بعكّازٍ من الأغصان، تفرّ الأفكار من حجارتي بنوافذَ تحت الأذرع، وأكون وجهًا يحدّق في عينيه تصيران وهجًا يضيء ما لا يوجد.

أمير حمد

وُلِدَ في القدس ويقيم فيها. درس بكالوريوس علم الحاسوب من «جامعة بيرزيت». حصلتْ مجموعته القصصيّة الأولى «جيجي وأرنب علي»، وكذلك مجموعته الشعريّة الأولى «بحثت عن مفاتيحهم في الأقفال»، على جائزتَي «مسابقة الكاتب الشابّ» (2019)، الّتي نظّمتها «مؤسّسة عبد المحسن القطّان».