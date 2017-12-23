الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة الميلاد في بيت لحم، فيما أصيب عددا من المواطنين بجراح وحالات اختناقات بالمواجهات التي اندلعت بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

في بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في قمع قوّات الاحتلال مسيرة حاشدة بمناسبة "أعياد الميلاد" في مدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة، تحت عنوان "الميلاد نحو القدس عاصمة فلسطين".

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب المسيرة فور وصولها المدخل الشمالي لبيت لحم، لافتة إلى إصابة الصحفي هشام أبو شقرة برصاصة مطاطية في اليد، وكسر لجهازه المحمول الذي يملكه.

كما أًصيب ناشط في المقاومة الشّعبية بشظايا قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال، وآخرين بالاختناق.

وانطلقت المسيرة من دوار نيسان وسط بيت لحم، وصولًا إلى المدخل الشمالي، ارتدى خلالها المشاركون لباس "سانتا كلوز"، وهتفوا بالشعارات المندّدة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، وأخرى تشير إلى الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس، بمشاركة مسلمين ومسيحيين ونشطاء في المقاومة الشّعبية.

أما في قطاع غزة، أصيب مواطنان، برصاص الاحتلال، إثر المواجهات التي اندلعت شرق جباليا شمال قطاع غزة بين قوات الاحتلال وشبان غاضبون.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إصابة مواطن بجراح متوسطة في القدم شرق جباليا، بالإضافة إلى إصابة مواطن آخر بجراح متوسطة جراء تعرضه لقنبلة غاز مباشرة في اليد.

وتشهد نقاط التماس مع حدود قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب مواجهات مع قوات الاحتلال غضبا ورفضا لقرار ترامب بشأن القدس ونصرة ودعما للأقصى.

وفي العاصمة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان في مواجهات ليلية اندلعت قرب الحي الأفريقي الملاصق للمسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس".

وقال شهود إن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان عبود أبو إسنينة، ومصطفى أبو إسنينة، ومحمد عسيلة، من شارع الواد، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.

وزعمت قوات الاحتلال أن شبان المنطقة رشقوها بالمفرقعات النارية والحجارة، واستمرت المواجهات في المنطقة وامتدت إلى شارع الواد، أطلقت خلالها قنابل صوتية حارقة وغاز سامة.

كما وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وقال رئيس مجلس قروي اللبن سامر عويس إن جرافات الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة على طريق نابلس-رام الله، بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، كما أغلقت الطريق الترابي الواقع جنوب البلدة.

وأضاف أن عدة دوريات للاحتلال تتواجد على مدخل البلدة منذ الصباح، لمنع مرور المواطنين.

وكان مدخل اللبن قد شهد أمس الجمعة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني وبالغاز المسيل للدموع.