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غزة: استشهاد شاب بعد أسبوع من إصابته بنيران الاحتلال

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 13:00

غزة: استشهاد شاب بعد أسبوع من إصابته بنيران الاحتلال
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، من جباليا في قطاع غزة، متأثرا بإصابته بنيران الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال القدرة إن "شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم"، مشيرا إلى أنه "أصيب الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة".

وكان قد استشهد فلسطينيان، يوم أمس الجمعة، برصاص جنود الاحتلال في مواجهات اندلعت شرقي قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبذلك يرتفع الى 11 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وسقط تسعة من هؤلاء الشهداء في مواجهات مع جيش الاحتلال، بينما استشهد اثنان في غارة اسرائيلية على قطاع غزة.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#شريف العبد شلاش
#جباليا
#قطاع غزة
#الاحتلال

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