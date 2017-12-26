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الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 08:09

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة والقدس
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تم خلالها اعتقال 21 فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحامها لمدن ومخيمات الضفة.

كما سلم الاحتلال يسلم بلاغات استدعاء لأربعة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحمت قواته بلدة عزون شرق قلقيلية والاعتداء على مسنة خلال تفتيش منزلها ومطالبتها بتسليم نجلها، كما اندلاع مواجهات في بلدتي قباطية ورمانة قرب جنين.

وشملت حملة المداهمات التي شنتها قوات الاحتلال، شملت بالإضافة للاعتقالات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل وتحقيقات ميدانية لمواطنين. كما تم مصادرة ورشة حدادة ومخرطة بجنين بزعم تصنيعها لأسلحة

وزعم الجيش أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة

فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل وفتشتها فيما اندلعت مواجهات.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منازل في حي الزكارنة بذريعة البحث عن أموال غير قانونية وفتشوا عددا من المنازل دون اعتقالات.

وأشاروا إلى أن الشبان تصدوا لجنود الاحتلال وأشعلوا الإطارات ورشقوهم بالحجارة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال نور وناريمان التميمي 4 أيام
مددت محكمة الاحتلال العسكرية، مساء اليوم الإثنين، اعتقال والدة الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، وابنة عمها نور، أربعة أيام، بادعاء "استكمال التحقيق معهما".
 

وفي قلقيلية، نكلت قوات الاحتلال بعائلة مطلوب في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية واعتدت على ذويه في تكرار لاقتحام المنزل في الآونة الأخيرة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن رشيد رضوان في عزون وكسروا محتويات المنزل وحققوا ميدانيا مع قاطنيه بحثا عن نجله محمد الذي تطارده قوات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بكثافة في الأسابيع الأخيرة في إطار البحث عن محمد حيث تتعرض عائلته للتنكيل الشديد.

واندلعت مواجهات في البلدة خلال عملية الاقتحام.

كما واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت مواطنا وانتشرت في أحياء مختلفة من المدينة ومخيماتها.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب أحمد محمد حمدان عقب مداهمة منزل ذويه في المدينة وتفتيشه.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على مداخل المدينة ومفارق الطرق ومداخل مخيم نور شمس وطولكرم.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#الضفة الغربية
#القدس
#اعتقال
#مواجهات
#الاحتلال

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