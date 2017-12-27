اعتقالات ومصادرة أموال بالضفة والاحتلال يتوغل بغزة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين في اقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة، فيما صادرت أموالا لمواطنين، وقطعة سلاح.

كما توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم، لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مواطنون بتوغل 4 جرافات عسكرية إسرائيلية، وذلك عبر بوابة تعرف باسم "أبو ريدة" العسكرية شرقي البلدة، لمسافة 50 مترا.

وذكر شهود عيان أن الجرافات المتوغلة باشرت بعملية تجريف فور توغلها بمحاذاة الشريط الحدودي، ولفتوا إلى تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي لإسناد القوات المتوغلة.

إلى ذلك، أعلن الاحتلال اعتقال من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وذكرت وسال إعلام إسرائيلية أن الجيش "ضبط أسلحة مصنعة ذاتيًا" في قرية بديا جنوبي غربي نابلس، وصادر عشرات آلاف الشواكل من الخليل بزعم تمويل المقاومة.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، شنت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة لمنازل المواطنين وصادرت خمسة مركبات "غير قانونية" بعد اقتحام عدد من منازل المواطنين، فيما ألصق الجنود بيانات تهديدية للسّكان.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر نوح عبد الخالق قفيشة وأجرت عمليات تفتيش داخله، وصادر الجنود مبلغا ماليا قبل الانسحاب.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين بعد اقتحامها بلدة نعلين غربي المدينة الواقعة وسط الضفة.

وأفاد مواطنون بأن دوريات عسكرية اقتحمت حي وادي العين شمالي البلدة واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم خليل سرور والشاب أحمد إبراهيم سرور بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وذكر أن الاحتلال نقل الشابين إلى نقطة عسكرية في المنطقة الشمالية من البلدة ومنها إلى جهة مجهولة.

أما في قلقيلية، فأفاد شهود عيان بمداهمة دوريات عسكرية إسرائيلية بلدة جيوس بالقضاء الشمالي للمدينة، وتمركزها على مدخل البلدة، وإجراء عمليات دهم وتفتيش لمنازل مواطنين.

وفي جنين بشمال الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية منطقة دير أبو ضعيف، واستجوبت مواطنين.