  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مئات المستوطنين يقتحمون المقامات الدينية بكفل حارس

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 06:57

مئات المستوطنين يقتحمون المقامات الدينية بكفل حارس
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اقتحم مئات من المستوطنين بساعات متأخرة من الليل، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وقال مواطنون من البلدة إن نحو 700 مستوطن اقتحموا منطقة المقامات والأضرحة وسط كفل حارس، وأداوا طقوسا تلمودية في مقامات: النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع.

وأوضحوا أن عملية انتقال المستوطنين مشيا على الأقدام من المدخل الرئيس للبلدة إلى منطقة المقامات ترافقت مع صراخ عال، وطرق الطبول، والرقص، والأهازيج، ما تسبب بإزعاج الأهالي.

وأشار المواطنون إلى أن اللافت في هذا الاقتحام بأنه لم يتزامن مع أي من الاحتفالات الدينية اليهودية التي اعتاد المستوطنون خلالها على اقتحام منطقة المقامات.

يذكر أنه سبق هذا الاقتحام دخول وحدات راجلة ومحمولة من جيش الاحتلال، حيث أجبرت المواطنين على إخلاء الطرقات والمقاهي والمغادرة إلى المنازل تحت تهديد السلاح.

وقد تعرضت كفل حارس مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة لاقتحامات مماثلة، حيث تتعمد مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحام المنطقة بزعم أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#كفل حارس
#مستوطنون
#اقتحام
#جيش الاحتلال
#مقامات

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إخطارات هدم بالعيساوية وتفتيش منازل بالقدس القديمة
إخطارات هدم بالعيساوية وتفتيش منازل بالقدس القديمة

2017-12-28

الإعدام لمدان بقتل شقيقيه في خانيونس
الإعدام لمدان بقتل شقيقيه في خانيونس

2017-12-28

اعتقال فلسطيني عند محكمة سالم العسكرية لحيازته قنبلة
اعتقال فلسطيني عند محكمة سالم العسكرية لحيازته قنبلة

2017-12-28

الأكثر قراءة

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

يعالون أعدم أبو جهاد برصاصة بالرأس

2017-12-27
في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

في مطار اللد: أهلا وسهلا بكم في فلسطين

2017-12-27
كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

كسروا كتفه الأيمن: الإفراج عن الفتى الجنيدي بكفالة مالية

2017-12-27
حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

2017-12-27
تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

تمويه إسرائيلي: حملة دعائية عالمية تُخفي مصادرها السياسية

2017-12-27