محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

قررت محكمة الاحتلال العسكرية، عوفر، مساء اليوم الخميس، تمديد اعتقال عهد التميمي ووالدتها ناريمان لمدة 5 أيام إضافية، بعد أن اعتقلتها قبل 10 أيام ومددت اعتقالها أكثر من مرة منذ الاعتقال.

ومنحت المحكمة النيابة مدة 48 ساعة للاستئناف على قرار الإفراج عن نور التميمي، بشرط دفع غرامة مالية 5000 شاقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 1000 شاقل ومثولها لجلسات المحكمة.

ومددت المحكمة كذلك اعتقال ناريمان التميمي، والدة عهد، لمدة خمسة أيام أخرى لاستكمال التحقيق معها.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، وفي اليوم التالي، اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غرب رام الله.

وجاء اعتقال عهد ونور بزعم "الاعتداء" على جنود إسرائيليين وطردهم من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح، منتصف الشهر الجاري، فيما تم اتهام الأم ناريمان بالـ"تحريض على هذا الاعتداء".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، فرقت قوات الاحتلال تظاهرة تضامن مع المعتقلات الثلاث، عهد، نور وناريمان التميمي من أمام قاعة المحكمة العسكرية.

وفرقت قوات الاحتلال العسكرية التظاهرة التي دعت لها فعاليات نسوية، أمام بوابة سجن "عوفر"، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية تضامنا مع عائلة التميمي، واستخدم الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.