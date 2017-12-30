غزة: جماهير غفيرة تشيع شهيد جمعة الغضب الرابعة

شيع آلاف الفلسطينيين في غزة، بعد ظهر اليوم السبت، جثمان الشاب جمال محمد مصلح (20 عاما)، الذي استشهد صباحا، متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع القطاع.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد مصلح في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وشارك في مسيرة التشييع العشرات من مسلحي فصائل المقاومة، ومئات حملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات داعمة لمدينة القدس المحتلة، وتطالب بـ "الثأر" من إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد "مصلح" متأثرا بجراح أصيب بها، مساء أمس، خلال مشاركته في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، شرق مدينة غزة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وللأسبوع الرابع على التوالي تظاهرات ومواجهات، ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.