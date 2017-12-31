استدعاء السفير الفلسطيني في واشنطن للتشاور

قرر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة "للتشاور"، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ ديسمبر.

وأوردت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء "وفا" أن المالكي قرر استدعاء "رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط، للتشاور"، بدون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

عباس: "المؤامرة على القدس لن تمر "

على صعيد آخر، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم، إن الفلسطينيين يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأميركية انحيازا ودعما لإسرائيل.

وأضاف عباس في كلمة عبر التلفزيون بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن هذا التحدي يتمثل "بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها التاريخي."

وقال عباس "إن القدس تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها وطابعها والاعتداء على مقدساتها المسيحية الإسلامية".

وأضاف أن المدينة المقدسة "بحاجة لوقفة شموخ وإباء من الجميع في العالم فالقدس مدينة السلام كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين".

وتابع قائلا "إن المؤامرة على القدس لن تمر ولن نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية".

وأعلن عباس عن عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني وهو أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني تنوب عن المجلس الوطني خلال الأيام القادمة.

وتعهد عباس بعدم بقاء الوضع القائم. وقال مخاطبا إسرائيل "عليكم أن تعيدوا النظر في سياساتكم وإجراءاتكم العدوانية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا قبل فوات الأوان".

وجدد عباس في كلمته موقفه بأن الولايات المتحدة الأميركية "فقدت أهليتها كوسيط في عملية السلام".

وتمنى عباس أن يكون عام 2018 "عام الاستقلال"، وقال "مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يغيروه نحن هنا مرابطون نحن هنا باقون نحن صابرون نحن هنا صامدون".