اعتقالات وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 17 فلسطينيا خلال مداهمات للقدس ومناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة شهدت مواجهات ليلية أسفرت عن عشرات الجرحى برصاص جنود الاحتلال وحالات الاختناق بالغاز المدمع.

وقال الجيش في بيان له إن قواته اعتقلت من وصفهم بالمطلوبين، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

في مدينة نابلس اعتقل جنود الاحتلال فجر اليوم، الشابين عبد السلام القوقا وعميد النوري، بعد دهم منزليهما في منطقة شارع سفيان ومحيط مخيم العين.

وحسب شهود عيان، فإن أكثر من عشر آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، وتمركزت في محيط عمارة النوري والقوقا أعقب ذلك مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات تخللها إطلاق نار حي ثم انسحاب تلك القوة.

واندلعت مواجهات أيضا لدى اختراق دوريات بلدة دير شرف وتم ملاحقتها حتى خروجها من البلدة، ورصد شهود عيان تحليق مكثف لطائرات رصد احتلالية في سماء نابلس قبيل وخلال عملية الاقتحام.

وفي باقي مناطق الضفة اعتقلت قوة للاحتلال شابين خلال اقتحامه لقرية المنشية جنوب بيت لحم. كما تم اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي الخليل اقتحمت بلدة دورا جنوب غرب الخليل وتمركزت في منطقة سنجر.

كما اقتحمت منزل الأسير المحرر هشام الطيطي في مخيم العروب، وسلمته استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال. كما حاصرت منزل هاني جعارة أمين سر حركة فتح في شمال الخليل.

وشهد مخيم الفوار مواجهات عنيفة ادت إلى إصابة محمد الطيطي برصاصة مطاطية في رأسه عقب المواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل مصطفى أبو عيد من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم الاحد.

كما أصيب 31 مواطنا بجروح وحالات اختناق، في مواجهات، ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن 7 مواطنين أصيبوا بأعيرة مطاطية، و23 بالاختناق، بعدما استهدف الاحتلال المتظاهرين في بلدة أبو ديس. وذكرت أن الاحتلال استهدف سيارة إسعاف بالرصاص الحي.

وفي السياق ذاته، قال مصدر محلي، إن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

واستشهد 16 مواطنا، وأصيب أكثر من 4000 منذ الخميس (7-12) في مواجهات وتظاهرات شديدة بالضفة والقدس المحتلتين، وقطاع غزة؛ نصرة للقدس، واحتجاجا على إعلان أميركا المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقرارها نقل السفارة الأميركية إليها.