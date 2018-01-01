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حماس تدعو السلطة إلى إعلان "انهيار التسوية" لمواجهة قرار الليكود

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 23:00

حماس تدعو السلطة إلى إعلان "انهيار التسوية" لمواجهة قرار الليكود
(أ ف ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

دعت حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، السلطة الفلسطينية لإعلان "انهيار عملية التسوية"، في إطار مواجهة قرار حزب الليكود، والقاضي بالعمل على ضم المستوطنات المُقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن مواجهة قرار الليكود يتطلب "وقف التنسيق الأمني وإعلان انهيار التسوية".

وأضاف القانوع، يجب أن يقابل قرار الليكود بتصحيح مسار منظمة التحرير الفلسطينية نحو خيار الشعب الفلسطينية، المتمثل بالمقاومة لمواجهة وإسقاط مشاريع تصفية القضية واسترداد حقوق الشعب المسلوبة، ومساء أمس، نددت حركتا "فتح" و"حماس" بقرار حزب "الليكود".

وصادق مركز حزب الليكود بالإجماع، ليلة الأحد، على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مركز الحزب حاييم كاتس، إن "هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى الأبد".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حماس
#السلطة الفلسطينية
#انهيار التسوية
#التنسيق الأمني
#الليكود

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