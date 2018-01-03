بعد توقف دام شهورا: السلطة تستأنف تزويد غزة بالكهرباء

أكدت الحكومة الفلسطينية في رام الله، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعادة 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وجاء على لسان رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تصريحات للصحافة، أنه "بناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، فإن الهيئة توجهت بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، وذلك كما كان معمولا به سابقا في قطاع غزة".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتخفيض كمية الكهرباء المغذية للقطاع من 120 ميغا إلى 70 ميغا بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية ضد القطاع، وقد وصف، في حينه، المتحدث باسم حماس الخطوة بأنها "تصعيد خطير وعمل جنوني".

وقد شرعت شركة توزيع كهرباء بمحافظات قطاع غزة بتطبيق إجراءات نظام "براءة الذمة" لتحسين التحصيلات والإيرادات للإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

وذكرت في إعلان صادر عنها، أمس الثلاثاء، أن هذه الإجراءات "كفيلة بتحسين خدمة التيار الكهربائي"، وتأتي استنادًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقًا للمصلحة العامة التي تكفلت تلك القوانين بحمايته.