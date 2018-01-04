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حماس: تلقينا الدعوة وندرس المشاركة في المجلس الوطني

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 23:47

حماس: تلقينا الدعوة وندرس المشاركة في المجلس الوطني
حسام بدران
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

أكدت حركة "حماس" تلقيها دعوة رسمية من منظمة التحرير الفلسطينية لحضور اجتماع المجلس المركزي للمنظمة الذي يعقد في رام الله منتصف الشهر الجاري، وقالت إنها تدرس المشاركة في الاجتماع وتقدّر الدعوة.

وجاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن حركته تقدّر هذه الدعوة، وتؤكد حرصها على دعم كل جهد يصبّ في خدمة القضية الفلسطينية ودعمها.

وأوضح بدران أن حماس تدرس المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، وستعلن عن قرارها النهائي بعد انتهاء المشاورات، مؤكدا أن الحركة تعمل مع كافة القوى السياسية للتصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لقناة "الجزيرة" بأن الزعنون وجّه دعوة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مضيفا "نأمل الاستجابة لها".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#منظمة التحرير الفلسطينية
#المجلس المركزي
#حماس
#الجهاد
#عريقات

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