محكمة الاحتلال العسكرية تفرج عن نور التميمي

رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية، وأمرت، اليوم الخميس، بالإفراج عن الفتاة، نور التميمي، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي في 20 من الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن نور، الأحد الماضي، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1400 دولار)، وبشروط أخرى، وبكفالة محاميتها، ولكن لمنع الإفراج عن نور، سارعت النيابة العسكرية لدولة الاحتلال وقدمت لائحة اتهام بحقها، تضمنت ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".

وأمهلت المحكمة النيابة العامة 20 ساعة للاستئناف.

يشار كذلك إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية مددت، الثلاثاء الماضي، اعتقال عهد التميمي (16 عاما) ووالدتها ناريمان (40 عاما)، 8 أيام "لاستكمال التحقيق معهما".