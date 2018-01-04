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59 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 12:34

59 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

واصل المستوطنون، اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، من خلال احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب والتدقيق فيها.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 59 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

وتخلل الاقتحام أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدا في المنطقة الشرقية منها، بالإضافة إلى تقديم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وكان المسجد الأقصى شهد، أمس الأربعاء، أداء طقوس زواج تلمودية لأحد المستوطنين بموافقة ومباركة شرطة الاحتلال التي رافقت المستوطنين المقتحمين للمسجد.

ونشرت منظمة يهودية معطيات تفيد بأن 25 ألفا و628 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال عام 2017، لافتة إلى أن عدد المقتحمين عام 2016 بلغ 14 ألفا و626، وفي عام 2015 بلغ 11 ألفًا.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#الأقصى
#المستوطنون
#اقتحام
#الاحتلال

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