بيت لحم: احتفالات عيد الميلاد ودعوات لمقاطعة ثيوفيلوس

تبدأ الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم السبت، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وهي: الروم الأرثوذوكس والسريان والأقباط والأحباش الأرثوذوكس.

ورغم الأحوال الجوية، خرج المئات في تظاهرة، تدعو لمقاطعة ثيوفيلوس وعدم استقباله.

وكانت بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وفعاليات فلسطينية أخرى، مقاطعة البطريك ثيوفيلوس في احتفالات اليوم السبت، بسبب الصفقات المشبوهة التي قام بها وسرب خلالها أملاك وعقارات فلسطينية للجمعيات الاستيطانية في مختلف المناطق، ومن بينها القدس المحتلة.

مظاهرة في بيت لحم ضد ثيوفيلوس صباح اليوم

ومنذ الصباح انتشر افراد الشرطة على مفترقات الطرق وفي الشوارع الرئيسية، لتأمين حركة المرور..

وخرج المئات منذ صباح اليوم السبت، في وقفات احتجاجيّة، تدعو لمقاطعة البطريك ثيوفيلوس.

وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إلى كنيسة المهد، من أجل منع ثيوفيلوس من الدخول.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "عزل البطرك أول مطلب" و"أراضي الكنيسة ليست للبيع أو التأجير".

واعترض المتظاهرون موكب ثيوفيلوس، محاولين منعه من الوصول إلى كنيسة المهد في بيت لحم.

وظهرت صور من ساحة كنيسة المهد، والتي كانت خالية من المواطنين، كما لم يكن أيّ من المسؤولين لاستقبال البطاركة.

ووصف المتظاهرون ثيوفيلوس بالسمسار، وسط مطالب بتحرير الكنيسة.