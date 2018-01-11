عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

أقدم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس على اقتحام ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت تشديد الإجراءات والقيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى منع العشرات من دخول المسجد.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات الأقصى.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 42 مستوطنا و37 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأدى مستوطنون طقوسا وشعائر تلمودية في باحات المسجد، وتحديدا في الجهة الشرقية منه عند منطقة باب الرحمة.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.